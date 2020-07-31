شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة.. ولم نسجل أي إصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم يتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد أو أي أمراض أخرى عامة.
وأضاف في الإيجاز اليومي حول آخر مستجدات الأوضاع الصحية لحجاج بيت الله الحرام، أن هناك ٩٣ مراجعا للعيادات، والحالات كانت يسيرة ومعالجتها تمت فورًا.
وأكد أنه لم يتم فيها رصد أي اشتباه بفيروس كورونا، وهذا يدل على فاعلية الخدمات الصحية المقدمة والوعي الصحي.
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