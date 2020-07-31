شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء ينصحون بعدم الإفراط في تناول لحم الضأن خلال العيد.. أضراره خطيرة على القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يقبل الكثيرون على تناول اللحوم بكميات كبيرة خلال أيام عيد الأضحى، مما يعرضهم لبعض الأضرار الخطيرة، خاصةً إذا كانوا مصابين بأحد أمراض القلب.

وينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناول اللحوم لتأثير ذلك سلباً وجعل الفرد ينام طويلاً عقب تناول الوجبة مما يؤثر على عمل عضلة القلب.

ويؤكد الأطباء أنه لابد من تناول لحم الضأن، بضوابط خاصة خلال أيام عيد الأضحى، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون غير الصحية، والتي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، مما يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين، ومع قلة التروية الدموية الواصلة للقلب وللدماع قد يتسبب ذلك في التعرض للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويعتقد بعض المرضى أن اللحوم الحمراء هي بديل صحي للحم الضأن، على اعتبار أنها تحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون، إلا أن بعض الدراسات قد أشارت إلى وجود بكتيريا في الأمعاء، تقوم بتعديل مادة CARNITINE L الموجودة باللحم الأحمر إلى مادة كيميائية تؤثر سلبًا على القلب.

ولا يعني ذلك أن اللحوم من الأطعمة الممنوعة على مرضى القلب، ولكن هناك عدد من الضوابط إذا استطاع المريض أن يلتزم بها، سوف يستطيع الاستفادة من القيمة الغذائية للحم، دون التعرض لأي أضرار، وهي:

1 – تناول اللحوم بكميات معتدلة.

Advertisements

2 – يجب أن تكون الوجبات الأساسية لمرضى القلب متكاملة، لأن التركيز على اللحوم فقط قد يحرمهم من المغذيات التي يحتاجون إليها، ويعرضهم للأضرار السابقة.

3 – تناول اللحوم الحمراء مرتين فقط خلال أيام العيد.

4- اختيار اللحم الخالي من الدهون، أي الابتعاد عن اللحم الضأن.

5 – عدم طهي اللحم في أي مادة دهنية، مثل الزيت أو السمن، لأن تحضيره بتلك الطريقة يكسبه نسبة عالية من الدهون المشبعة المضر بصحة القلب، وعليه يجب الاهتمام بتناول اللحوم، سواء مسلوقة أو مشوية.

6- الاهتمام بتناول الألياف بجانب اللحوم، لأنها تقلل من امتصاص الدهون، مما يساعد على ضبط نسبة الكوليسترول بالدم.

7 – تجنب تناول اللحوم قبل النوم، منعًا للإصابة بعسر الهضم.

8- الاهتمام بشرب كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم.