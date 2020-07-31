شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «الخامري» يوضح سبب تسمية «أيام التشريق» بهذا الاسم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري، سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم.
وقال في لقاء مع القناة السعودية إن السبب لكون العرب قديماً كانوا عندما يذبحون الهدي والأضاحي، كانوا يعرضون اللحم لأشعة الشمس ( يشرقونها) بعد تقطيعها، حيث كان قوتهم الموجود.
وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله”.
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