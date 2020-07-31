اخبار الخليج

السعودية تعلن خلو الحجاج من أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "لم تُسجل ولله الحمد أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء "واس".

© AP Photo / Mohamed Abd El Moatey

وأوضحت الوزارة أنه "لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة".

وكانت قيادة قوات أمن الحج السعودية قد أعلنت، اليوم الجمعة، ضبط 2050 مخالفا لتعليمات دخول المشاعر المقدسة في البلاد.

ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، تصريحا صادرا عن المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج في البلاد، أشار فيه إلى ضبط 2050 مخالفا لتعليمات الدخول إلى المشاعر المقدسة.

Advertisements

ونوه المتحدث إلى أن هذا الإجراء طبق بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الأحكام والعقوبات هي من ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار وعدوى المتعلقة بموسم الحج من خلال إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا "لمقاصد الشريعة الإسلامية".

وتوافد حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى (10 ذي الحجة) إلى مشعر مِنى لأداء نُسك "رمي الجمرات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن خلو الحجاج من أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا