السعودية تعلن خلو الحجاج من أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "لم تُسجل ولله الحمد أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

© AP Photo / Mohamed Abd El Moatey

وأوضحت الوزارة أنه "لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة".

وكانت قيادة قوات أمن الحج السعودية قد أعلنت، اليوم الجمعة، ضبط 2050 مخالفا لتعليمات دخول المشاعر المقدسة في البلاد.

ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، تصريحا صادرا عن المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج في البلاد، أشار فيه إلى ضبط 2050 مخالفا لتعليمات الدخول إلى المشاعر المقدسة.

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ونوه المتحدث إلى أن هذا الإجراء طبق بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الأحكام والعقوبات هي من ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار وعدوى فيروس كورونا المستجد المتعلقة بموسم الحج من خلال إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا "لمقاصد الشريعة الإسلامية".

وتوافد حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى (10 ذي الحجة) إلى مشعر مِنى لأداء نُسك "رمي الجمرات".