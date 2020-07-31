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رئيس وزراء العراق يتهم جهات لم يسمها بمحاولة إغراق البلاد فى الفوضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق، جهات لم يسمها بمحاولة إغراق البلاد بالفوضى والفساد بعد الانتصار على داعش، موضحا أن أجهزة الدولة ستلاحق المتورطين باستهداف المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، وهناك صراعات داخلية وخارجية تهدد أمن العراق واستقراره.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن من أهم أهداف حكومته الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة، كما أنها تعمل على مواجهة الأزمة الاقتصادية المتصاعدة، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بسلسلة من التغييرات لمنع انهيار الدولة واستعادة هيبتها.

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