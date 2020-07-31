شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى طبرق الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية فى طبرق بليبيا، اليوم الجمعة، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 14 حالة.

ونقلت بوابة (الوسط) الليبية عن المكتب الإعلامى للجنة قوله إن هناك تزايدا كبيرا فى عدد الحالات بالمدينة، مشيرا إلى أنه فى أقل من أسبوع وصل العدد إلى 14 حالة ما بين مخالطة وغيرها.

وأكد أنه تم حجزهم بمقر الحجر الصحى بمدخل المدينة الغربى تحت رقابة عدد من الأطباء المختصين فى الأمراض الباطنية والصدرية والتنفسية.