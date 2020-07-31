شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى طبرق الليبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية فى طبرق بليبيا، اليوم الجمعة، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 14 حالة.
ونقلت بوابة (الوسط) الليبية عن المكتب الإعلامى للجنة قوله إن هناك تزايدا كبيرا فى عدد الحالات بالمدينة، مشيرا إلى أنه فى أقل من أسبوع وصل العدد إلى 14 حالة ما بين مخالطة وغيرها.
وأكد أنه تم حجزهم بمقر الحجر الصحى بمدخل المدينة الغربى تحت رقابة عدد من الأطباء المختصين فى الأمراض الباطنية والصدرية والتنفسية.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى طبرق الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.