شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: 93حاجا فقط زاروا المراكز الطبية بالمشاعر المقدسة ولا توجد إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالى، إن الحالة الصحية للحجاج جيدة لليوم الثالث على التوالى من مناسك الحج المبرور، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليومى الذى يعقد من مكة المكرمة حول الحالة الصحية والامنية فى المشاعر المقدسة .

وأكد العبد العالى ، أنه لا توجد إصابات بأمراض خطيرة بين الحجاج وعدد من زاروا المراكز الطبية من الحجاج حتى الآن 93حاجا فقط وجميعها حالات بسيطة وتم تقديم الخدمات العلاجية لهم وواصلوا بعدها أداء مناسك الحج .

وأكد جاهزية الفرق الطبية المرافقة للحجاج وفق النظام الموضوع لها ، وكذلك منظومة متكاملة من المرافق الصحية من أجل رعاية الحجاج وتقديم الخدمات الطبية لمن يحتاجها.

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وأوضح العبد العالى أن الجاهزية الطبية فى المناسك قال الدكتور محمد لدينا فى المشاعر المقدسة 1456 سريرا منها 272 سرير عناية مركزة للحجاج و 331 سريرا للعزل ، وذلك إذا اقتضت الحاجة.

من جهة أخرى قال المتحدث الرسمى باسم الداخلية السعودية طلال الشلهوب أن الطوق الأمنى المفروض حول المشاعر المقدسة مستمر ولا يسمح باجتياز أى مخالف لداخل المشاعر ، والأوضاع الأمنية تسير بشكل جيد وسوف تستمر الجاهزية الامنية بنفس الكفاءة خلال ايام التشريق حتى عودة الحجاج إلى منازلهم سالمين.

يذكر أن الصحة السعودية قد أعلنت اليوم فى تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، عن تسجيل 1686 إصابة و24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليس من بينهم أي حاج.



وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 275905 حالة إصابة، مشيرة إلى وصول عدد الوفيات إلى 2866 حالة وفاة.