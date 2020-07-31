المغرب تسجل 1063 إصابة جديدة بكورونا و347 حالة شفاء خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل ألف و63 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى المصابين إلى 24 ألفا و322 حالة.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليصل عدد ضحايا (كورونا) إلى 353 حالة، كما تم تسجيل 347 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 17 ألفا و658 شخصا.
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