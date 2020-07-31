شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا بالجزائر إلى 30 ألفا و394 حالة.. والوفيات تبلغ 1210 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس (كورونا) بالجزائر، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 30 ألفا و394 مصابا، وبلوغ حالات الوفاة 1210 أشخاص.

وقال الناطق الجزائرى -فى مؤتمره الصحفى اليومي- إنه تم تسجيل 563 إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس (كورونا)، بينما بلغ إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 20 ألفا و537 حالة.

وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 65 مريضا بالعناية المركزة.

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يذكر أن أغلب إصابات (كورونا) كانت تتركز فى ولاية (البليدة) التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 19 ولاية أخرى.