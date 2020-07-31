"الصحة الأردنية": تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 1193 حالة.
وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 12 حالة شفاء فى مستشفى الأمير حمزة، داعية المواطنين إلى الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، وارتداء الكمّامات، واتّباع جميع سبل الوقاية.
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