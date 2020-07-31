ولى عهد أبوظبى يتبادل هاتفيا مع عدد من قادة الدول التهانى بعيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصالات هاتفية، التهانى مع عدد من قادة الدول الشقيقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة، أن بن زايد تبادل خلال اتصال هاتفى التهانى والتمنيات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين والملك عبد الله الثانى ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية والرئيس التونسى قيس سعيد.

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