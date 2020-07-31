شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور جديدة لتحطم سيارات فى السعودية بسبب الرياح الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب الرياح الشديد وسقوط الأمطار الغزيرة في المدينة المنورة في إلحاق الضرر ببعض السيارات والممتلكات الخاصة في الأحياء المتفرقة بالمدينة المنورة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.

وتداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور ومقاطع الفيديو التي ترصد تضرر بعض الممتلكات الخاصة في الأحياء المتفرقة من المدينة المنورة بسبب الرياح الشديدة وهطول الأمطار.

وأظهرت مقاطع فيديو سقوط لوحة إعلانية كبيرة في أحد شوارع المدينة المنورة، إلى جانب تضرر بعض السيارات بسبب انهيار جزء مبنى سكني، ما تسبب في تضرر المركبات التي كانت تقف بالقرب من هذا المبنى.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد في السعودية: "هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق. كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض".

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كما توقعت الهيئة طقس الغد، حيث قالت في بيان لها: "يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق. كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض".



رياح شديدة في السعودية



رياح شديدة في السعودية



رياح شديدة في السعودية