شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مسيرة كفر قدوم الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ فضلا عن وقوع عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن منسق المقاومة الشعبية فى قرية كفر قدوم مراد شتيوى قوله: إن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وأطلقوا وابلا من الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز، اتجاه المواطنين فور انطلاق المسيرة؛ ما أدى إلى إصابة سبعة فلسطينيين بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأضاف أن المشاركين رددوا فى المسيرة الشعارات الوطنية الرافضة لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراضٍ من الضفة الغربية، إضافة إلى المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما.