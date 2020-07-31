إصابة 7 فلسطينيين إثر قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة بالضفة

قلقيلية / أيسر العيس / الخليج 365

أصيب 7 فلسطينيين بجروح، الجمعة، إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم شرقي محافظة قلقيلية مراد اشتيوي، إن "مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة، إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان، وتطالب بفتح شارع رئيسي يغلقه الاحتلال منذ 16 عاما".

وأوضح اشتيوي، للأناضول، أن "القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز في قمع المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة 7 منهم بجروح، وعشرات بحالات اختناق".

Advertisements

ولفت إلى أنه تم تقديم العلاج لجميع المصابين ميدانيا.

ورشق المتظاهرون الجنود الإسرائيليين بالحجارة، ورددوا هتافات منددة بالاستيطان، وتطالب برحيل الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية، وفق شهود عيان.

وتنظم يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، أبرزها بلدة "كفر قدوم".

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.