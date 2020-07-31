اليمن.. "الانتقالي" يفرج عن مسؤول محلي ونجله في سقطرى

اليمن / مبارك محمد / الخليج 365

أفرجت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعومة من الإمارات، الجمعة، عن مسؤول محلي وطفله، في محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب شرق)، بعد ساعات من اعتقالهما.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر محلي، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "مليشيا المجلس الانتقالي، أفرجت عن السكرتير الإعلامي لمحافظ سقطرى محمد بن طعري، ونجله أكرم (11 عاما)".

ورفض بن طعري، وفق المصدر، "الاعتذار لمليشيا الانتقالي عن منشورات مناهضة لها، إلا أنها أفرجت عنه".

ومساء الخميس، قالت مصادر محلية للأناضول، "إن مليشيا المجلس الانتقالي اعتلقت بن طعري، وطفله من أمام مستشفى خليفة بمدينة حديبو عاصمة سقطرى، ونقلتهما إلى مركز شرطة تسيطر عليه".

وأوضحت المصادر في حينه، أن "مليشيا الانتقالي اشترطت مقابل الإفراج عنه تقديم اعتذار خطي عن منشوراته (مناهضة لسيطرة الانتقالي على سقطرى) عبر صفحته على فيسبوك، إلا أنه رفض ذلك".

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وجاءت الحادثة بعد يومين من إعلان السعودية آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية و"الانتقالي الجنوبي"، الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

و تضمنت الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

كما شملت أيضا استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومغادرة القوات العسكرية عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوب) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

والأربعاء، أعلن المجلس الانتقالي، التخلي عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد قرابة 3 أشهر من إعلانه حكما ذاتيا فيها، قوبل برفض دولي وعربي واسع.

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، شن المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، هجوما على مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى التي تحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.