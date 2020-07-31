شؤون الحرمين تقدم جهودًا متميزة لضيوف الرحمن

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودًا وخدمات متكاملة لضيوف الرحمن خلال أدائهم اليوم طواف الإفاضة في رحاب البيت العتيق، في وأجواء روحانية مفعمة بالسكنية والخشوع تحفهم عناية الرحمن في ظل ما تقدمه حكومة المملكة -رعاها الله – من إجراءات احترازية وقائية وخدمات ورعاية في مختلف المجالات وتجنيد الطاقات البشرية والآلية لتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان وراحة واطمئنان.

ويأتي هذا التنظيم بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وزارة الحج، ووزارة الصحة، المشاركة في الحج المتواجدة في أرجاء المسجد الحرام وذلك لتوفير الخدمات اللازمة كافة لاستقبال ضيوف الرحمن.

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