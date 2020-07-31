ميليشيات كتائب حزب الله تتهم الكاظمى بتسهيل مقتل سليمانى والمهندس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت ميليشيات كتائب حزب الله العراقى تهديدها لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. واتهمت ميليشيات كتائب حزب الله العراقى مصطفى الكاظمي بتسهيل مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى وأبو مهدى المهندس ائب رئيس هيئة الحشد الشعبي. وفى وقت سابق أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، إن كتائب حزب الله العراقية توعدت باستهداف رئيس الوزراء العراقي بعد القبض على قيادين فيها.

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