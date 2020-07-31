شكرا لقرائتكم خبر عن الأضخم في الشرق الأوسط.. كيف تعمل ثلاجات تخزين لحوم الهدي والأضاحي؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت قناة ” العربية” تقريرا حول ثلاجة تخزين لحوم الهدي والأضاحي والتي تعمل في درجة حرارة 16 تحت الصفر.
وأوضح أحد العاملين في ثلاجة التخزين أن الطاقة الاستيعابية لكل الثلاجات هي مليون رأس، مؤكداً أنها الثلاجات الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، وربما في العالم.
وأشار التقرير التلفزيوني إلى أن العمل داخل هذه الثلاجات يتم وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والقفازات.
وأكد أن المملكة تقوم عبر سفاراتها بإرسال لحوم الهدى والأضاحي إلى الدول التي يستفيد فقراءها منها.
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