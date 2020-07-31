العراق يسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بـ"كوفيد-19"

وقالت الوزارة، في بيان، بأنه "تم فحص (17634) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1000969)".

وأضافت "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (3346) إصابة في العراق و70 حالة وفاة وتماثل 1888 حالة إصابة للشفاء"، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 124609، مجموع حالات الشفاء 87434، مجموع الراقدين الكلي 32434، مجموع الراقدين في العناية المركزة 454 ومجموع الوفيات 4741".

وبدأ العراق، أمس، تطبيق حظر تجوال شامل تنفيذا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة في البلاد الخاص بعطلة عيد الأضحى بسبب وباء "كوفيد-19" .

وقالت اللجنة في بيان، الأحد الماضي، بأنه "تقرر فرض حظر التجوال الشامل لأيام عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من يوم الخميس 30/7/2020 ولغاية يوم الأحد 9/8/2020، وينظر بالحظر بعد عطلة العيد".