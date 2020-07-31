ضبط 2050 مخالفا دخلوا الشعائر المقدسة في السعودية بلا تصريح

ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، تصريحا صادرا عن المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج في البلاد أشار فيه إلى ضبط 2050 مخالفا لتعليمات الدخول إلى المشاعر المقدسة.

ونوه المتحدث إلى أن هذا الإجراء طبق بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الأحكام والعقوبات هي من ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار وعدوى فيروس كورونا المستجد المتعلقة بموسم الحج من خلال إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا "لمقاصد الشريعة الإسلامية".

وتوافد حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى (10 ذي الحجة) إلى مشعر مِنى لأداء نُسك "رمي الجمرات".

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، توافد الحجاج إلى مِنى مهللين مكبرين، مع بزوغ فجر اليوم، قادمين من مزدلفة؛ حيث باتوا ليلتلهم بعد أن منّ الله عليهم، الخميس (9 ذي الحجة) بالوقوف على صعيد عرفات، الركن الأعظم من أركان الحج.

وتم تزويد كل حاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات، بينها إحرام طبي ومعقم وحصى الجمرات وكمامات وسجادة ومظلة.

وشددت السلطات السعودية إجراءات التعقيم في المشاعر والمسجد الحرام، وفرضت تعليمات بمنع الحجاج من لمس كسوة الكعبة، وعند انتهاء موسم الحج، سيخضع الحجاج للحجر المنزلي للتأكد من صحتهم وسلامتهم.