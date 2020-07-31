شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تتجاوز 3 آلاف حالة إصابة بكورونا للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 3346 حالة إصابة جديدة بكورونا في العراق، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد جراء الفيروس إلي 124609 حالات .

وذكرت الصحة العراقية في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أنه تم تسجيل تعافي 1888 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء 87434 حالة، بالاضافة إلي تسجيل 70 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 4741 حالة.

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