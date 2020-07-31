شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن نجاح خطتها الاحترازية الوقائية فى مشعر مزدلفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، عن نجاح خطتها الاحترازية الوقائية فى مشعر مزدلفة، وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ووفقا لحساب الوزارة على تويتر، قالت إن أروقة المشعر الحرام شهدت انسيابية دخول وخروج الحجاج؛ وتأديتهم لصلاتى المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكانت قيادة قوات أمن الحج فى المملكة العربية السعودية، أعلنت اليوم الجمعة، ضبط 2050 مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة. Advertisements وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، صرح المتحدث باسم قيادة قوات أمن الحج: "أنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا المستجد، وما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441، وماتقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح، فقد تم ضبط 2050 مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن نجاح خطتها الاحترازية الوقائية فى مشعر مزدلفة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.