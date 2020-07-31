شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: فريق "مسبار الأمل" نموذج مشرف للشباب الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، عن سعادته بتكريم فريق الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل "، واصفا إياهم بالنموذج المشرف، وقال بن زايد تعليقا على مجموعة من الصور التى نشرها عبر حسابه على "تويتر"، "سعدت وأخي محمد بن راشد .. بتكريم فريق الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل ".. نموذج مشرف للشباب الإماراتي الذي نراهن عليه لخوض المنافسة في مضمار التقدم العلمي..بتوفيق الله سيصل المسبار إلى وجهته في الذكرى الخمسين للاتحاد..مرحلة جديدة من الطموح والتميز بهمة أبنائنا وعزيمتهم".



جانب من التكريم

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محمد بن زايد ومحمد بن راشد وقيادات الامارات

ويشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، كان قد شارك، قبل قرابة أسبوع، الصورة الأولى لمسبار الأمل، بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلو متر، فى وجهته لكوكب المريخ، ونشر الشيخ محمد بن راشد الصورة عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليها :"مسبار الأمل يرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء... صورة لوجهته وقبلته .. للكوكب الأحمر .. تم التقاطها بكاميرا تتبع النجوم ضمن أجهزة ملاحته الفضائية .. ما أوسع الكون .. ما أعظم الخلق .. وما أقرب الخالق".

وكان رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري قال إن إطلاق مسبار الأمل الإماراتي إنجاز لكل العرب وليس الإمارات وحدها، مضيفا أننا نسعى فى دولة الإمارات للاستثمار في مجال علوم التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة.



وأضاف المنصوري، لقاء ببرنامج "مساء dmc" أن مسبار الأمل دليل على الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، مشيرا إلى أن مسبار الأمل تم إنجازه في الوقت المحدد خلال 6 سنوات، مؤكدا أنه تم تأجيل موعد إطلاق مسبار الأمل أكثر من مرة والآن فى طريقه للمريخ، موضحا أن هدفنا من إطلاق مسبار الأمل استكشاف كوكب المريخ.