شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 235 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الجمعة، عن تسجيل 235 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 242 من المرض، وذلك في 24 ساعة الأخيرة.

وصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 107377 حالة، مع تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدتين خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد حالات الوفيات الى 174 حالة .