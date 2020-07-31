اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقى ومسلحى داعش جنوب كركوك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومسلحين غرب قضاء "داقوق" جنوب محافظة كركوك شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر العراقي الذي رفض الكشف عن اسمه ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم /الجمعة/ ـ إن "الاشتباكات اندلعت بين قوات من الجيش ومسلحين من تنظيم داعش الإرهابي في "وادي الشاي" غرب قضاء داقوق جنوب محافظة كركوك"، دون أن يشير إلى وقوع قتلى أو جرحى في هذه الاشتباكات.



ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه خلية الإعلام الأمني العراقي، أن قوة مشتركة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، تمكنت من تدمير مركبتين لعناصر داعش الإرهابي في قريتي "البو صباح وغيده" بمحافظة كركوك .

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ويستغل تنظيم داعش الإرهابي تفشي فيروس كورونا المستجد وانشغال الحكومة العراقية بمحاربته ليشن بين الحين والآخر هجمات لإثبات وجوده وتنشيط هجماته مع كل تحول سياسي أو مباحثات عراقية مع أطراف دولية.



ورغم فقدان التنظيم لزعاماته وقياداته إلا أن خبراء أمنيين يؤكدون أن خطر داعش مازال قائما، حتى لو كانت تلك الهجمات محدودة.