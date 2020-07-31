شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تمنع الفلسطينيين من إقامة صلاة العيد فى سلفيت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين من إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك فوق أراضيهم في قرية حارس غرب سلفيت المهددة بالاستيلاء.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الجمعة/ - أن عشرات الفلسطينيين أدوا صلاة العيد على مدخل البلدة، بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الوصول إلى أراضيهم، حيث نصبت حواجزها العسكرية، وشددت من إجراءاتها.
من جهته .. أوضح أمين سر حركة "فتح" عبد الستار عواد، أن الاحتلال يحاول منع الشعب الفلسطيني من إيصال رسالته، مضيفا أن هذه الفعاليات هي تأكيد على فلسطينية هذه الأرض وعروبتها، وعلى مواقف الشعب الفلسطيني الموحدة في تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال العنصري، حتى يتراجع عن قراراته، في الاستيلاء على المزيد من الأراضي.
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