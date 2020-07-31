شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1686 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وازرة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، آخر مستجدات فيروس كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات خلال الساعات الأخيرة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن وزارة الصحة في المملكة سجلت نحو 1686 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4460 حالة تعافي، و24 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.