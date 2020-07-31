لأول مرة.. إصابات كورونا اليومية بالعراق تتجاوز 3 آلاف

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، تسجيل 70 وفاة و3.346 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتعتبر الإصابات المسجلة اليوم الأعلى منذ ظهور الفيروس في البلاد منتصف فبراير/شباط الماضي.

وكانت أعلى حصيلة إصابات يومية قبل ذلك سُجلت، الخميس، وبلغت 2963 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بكورونا في العراق ارتفعت إلى 124 ألفاً و609، منها 4 آلاف و741 وفاة، و87 ألفا و434 حالة تعافٍ.

Advertisements

وبدأ منتصف ليل الأربعاء/الخميس سريان حظر تجوال شامل في العراق خلال عطلة عيد الأضحى، بين 30 يوليو/تموز الجاري و9 أغسطس/ آب المقبل.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي السلطات العراقية للحد من تفشي الجائحة في البلاد.

وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ نحو 3 أشهر عندما خففت السلطات القيود المفروض للوقاية من الفيروس وعلى رأسها حظر التجوال الشامل.

وتسود مخاوف من إنهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع؛ بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.