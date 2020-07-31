كورونا السعودية.. 24 وفاة والصحة تؤكد خلو المشاعر من الفيروس

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت السعودية، الجمعة، تسجيل 24 وفاة بفيروس كورونا، فيما أكدت خلو المشاعر المقدسة من إصابات الفيروس حتى ثالث أيام الحج.

كما سجلت الكويت وفاتين جراء كورونا، ولبنان 4 إصابات بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

في السعودية، سجلت وزارة الصحة 24 وفاة و1686 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 275 ألفا و905؛ بينها ألفان و866 وفاة، و235 ألفا و658 حالة تعاف.

فيما نقلت فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية عن وزارة الصحة "خلو المشاعر المقدسة من إصابات كورونا" حتى ثالث أيام الحج.

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وفي الكويت، رصدت وزارة الصحة وفاتين و428 إصابة بكورونا.

وقالت الوزارة، إن محصلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 66 ألفا و957؛ بينها 447 وفاة، و57 ألفا و932 حالة تعاف.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 4 إصابات بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و335.

وقالت الوزارة، إن محصلة الإصابات بينها 57 وفاة، وألف و753 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى عصر الجمعة، 17 مليونا و508 آلاف، توفي منهم أكثر من 677 ألفا، وتعافى ما يزيد على 10 ملايين و975 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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