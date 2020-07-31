وفاة ثانية في أكبر حادثة تسمم جماعي بالأردن

عمان / ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، الجمعة، تسجيل ثاني وفاة ضمن حادثة تسمم غذائي جماعي في محافظة البلقاء وسط المملكة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 826، حسب التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون، في الخبر نفسه، عن مصدر أمني قوله إن المتوفى هو أربعيني كان يخضع للعلاج.

وأفادت وزارة الصحة بأن معظم المصابين غادروا المستشفى، باستثناء 40 حالة لا زالت تتلقى العلاج.

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وأوضحت الوزارة، في وقت سابق، أن الضحايا تناولوا، الثلاثاء، وجبات "شاورما" من أحد المطاعم في منطقة "عين الباشا" بمحافظة البلقاء.

وأضافت أن "الفحوصات المخبرية أثبتت وجود جرثومتي إنتيركوكس فيكالس وكامبيلوباكتر في هذه الوجبات".

وتابعت أن وحدة التبريد داخل مشغل تحضير "الشاورما" كانت معطلة، وعملية تحضير الوجبات تتم في بيئة غير صحية، من دون الالتزام بالشروط الصحية وأدنى قواعد السلامة العامة؛ ما اضطر الوزارة إلى إغلاق المطعم.

ووفاة الجمعة هي الثانية جراء حادثة التسمم، إذ سبق وأن أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، وفاة طفل في الخامسة من عمره، متأثرا بتسممه في هذه الحادثة، وهي الأكبر في تاريخ المملكة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.