سفارة الكويت بالقاهرة تستهجن دعوات لإحراق علم بلادها

الخليج 365
أعربت سفارة الكويت بالقاهرة، الجمعة، عن بالغ استهجانها جراء دعوات أطلقها مصريون لإحراق العلم الكويتي.
جاء ذلك وفق بيان للسفارة الكويتية بالقاهرة، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، على خلفية تصاعد سجال عبر منصات التواصل بين شعبي البلدين.
وأفاد البيان بأن "سفارة الكویت في القاھرة تابعت باستھجان بالغ ما تم تداوله الخميس من مقاطع تضمنت دعوة لحرق علم دولة الكویت في مصر".
وأكد أن "ھذا العمل یمثل إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكویت ورمزھا الوطني، من شأنه أن ینعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخویة بین البلدین".
وأشارت السفارة في بیانها إلى أن "ھذا العمل المشین قد أثار إستیاء بالغًا لدى الأوساط الرسمیة والشعبیة في الكویت ومثل جرحا في وجدان شعبھا".
وقالت السفارة إنها أجرت اتصالات بالمسؤولین المصريين (لم تسمهم) ونقلت إلیھم الاستیاء من تلك الأعمال المرفوضة.
كما دعت السلطات المصرية إلى "اتخاذ إجراءات لردع هذه الممارسات ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لھذه الإساءات"، حسب البيان ذاته.
ومؤخرا تصاعد سجال ومناكفات كلامية بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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