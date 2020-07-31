وفيات كورونا.. 21 بالسودان و3 بقطر و2 بالإمارات

الخليج 365

أعلن السودان، الجمعة، تسجيل 21 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت 3 وفيات بالفيروس في قطر، و2 في الإمارات وواحدة في فلسطين.

في السودان، سجلت وزارة الصحة 21 وفاة و148 إصابة كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الأرقام الجديدة خاصة بيومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين؛ إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول الأخرى.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 11 ألفا و644؛ بينها 746 وفاة، و6 آلاف و119 حالة تعافٍ.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة 3 وفيات و235 إصابة بالفيروس.

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وأضافت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 110 ألفا و695؛ بينها 174 وفاة، و107 آلاف و377 حالة تعاف.

وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة وفاتين و283 إصابة بكورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 60 ألفا و506؛ بينها 351 وفاة، و53 ألفا و909 حالات تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة و394 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 15 ألفا و232؛ بينها 85 وفاة، و6 آلاف و351 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى ظهر الجمعة، 17 مليونا و505 آلاف، توفي منهم أكثر من 677 ألفا، وتعافى ما يزيد على 10 ملايين و961 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.