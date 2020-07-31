شيخ شمل قبائل بللحمر يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك وخروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى

الخليج – سعيد ابو جلوي : تشرف الشيخ منصور بن عبدالله بن محيا شيخ شمل قبائل بللحمر أصالة عن نفسه ونيابة عن قبائل بللحمر كافة بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى وهو في أتم صحة وعافية وفيما يلي نص الرسالة

‏صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال بن عبد العزيز ‏ ‏أمير منطقة عسير ‏حفظكم الله

‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏وبعد أتقدم إلى سموكم ‏الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن قبائل بللحمر ‏كافة ‏ ‏بتقديم أسمى آيات التهنئة والتبريكات لسموكم الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذي وافق خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية كما نسأل الله تعالى أن يديم عليه وعلى سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان الصحة والعافية

‏كما يسرنا تقديراً وعرفاناً أن نتقدم الى سموكم الكريم برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتجديد الولاء والطاعة الى خادم الحرمين ‏الشريفين ‏وسمو ولي عهده الأمين ‏حفظهم الله

ونرجوا من الله العلي القدير أن يرفع هذه الغمة عن هذا الوطن وعن جميع بلاد المسلمين ‏وأن يحفظ جنودنا المرابطين على الحدود وأن ينصرهم على عدوهم

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والحمد لله رب العالمين ‏وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

شيخ شمل قبائل بللحمر

منصوربن عبدالله بن محيا