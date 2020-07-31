شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مواطِنَينْ ارتكبا 24 جريمة سرقة آلات ومعدات ثقيلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على (مواطِنَينْ/ في العقد الرابع من العمر) وذلك لتورطهما بارتكاب 24 جريمة تمثلت بسرقة الآليات والمعدات الثقيلة من مواقع متفرقة.

وضبط بحوزتهما (420) قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، وتم استرداد إحدى الآليات المسروقة نوع (بلدوزر)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.