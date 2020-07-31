شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حالة.. مصاب كورونا ينقل العدوى لـ20 شخصاً من أقاربه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أن عدم مراعاة التباعد الاجتماعي تسبب في انتقال عدوى فيروس كورونا من شخص مصاب إلى 20 من أقاربه.

وأضافت وزارة الصحة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر”، أنه عقب ظهور أعراض فيروس كورونا على مصاب في أحد المحافظات، لم يعزل نفسه ما تسبب في انتقال العدوى إلى 20 من أقاربه من بينهم كبيرة في السن.

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وأكدت الوزارة أنه في حال الشعور بأي أعراض الفيروس فإنه يلزم العزل المنزلي والتوجه إلى أقرب مقر من مقار عيادات “تطمن”.