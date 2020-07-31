شكرا لقرائتكم خبر عن وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية.. الحجاج ينتهون من إلقاء جمرة العقبة الكبرى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة” العربية” مقطع فيديو يوضح عملية تنظيم حجاج بيت الله الحرام أثناء استكمالهم المناسك، بإلقاء جمرة العقبة الكبرى بجسر الجمرات بمشعر “منى”.

ويوضح المقطع التزام الحجاج التام، بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، والحفاظ على المسافة الآمنة.

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كما أدى الحجاج طواف الإفاضة في المسجد الحرام، وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.