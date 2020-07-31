شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. الصحة السعودية تعلن خلو المشاعر المقدسة من إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة خلو المشاعر المقدسة من إصابات كورونا لليوم الثالث على التوالى من بدء المشاعر المقدسة، وأدى المصلون بالمملكة العربية السعودية صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، في (17129) جامعاً ومسجداً إضافياً بمناطق ومحافظات المملكة في طمأنينة وسكينة وخشوع، حيث شهدت الجوامع والمساجد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تماشياً مع تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

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