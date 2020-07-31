شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر مهنئا الأطباء والجنود: تضحياتكم تأبى النسيان ومحفوظة فى ذاكرة الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، على تهنئة الأطباء وأفراد الجيش والشرطة فى الجزائر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن جيش الأطباء فى عيد جديد يواصل الرباط والكفاح ضد الوباء، دون أن ينال من عزيمته شيء، بينما وجه رسالته لأفراد الجيش بأن الجزائر آمنة مستقرة بتضحياتكم المحفوظة فى ذاكرة الأمة.

وكتبت الصفحة الرسمية للرئيس الجزائرى على فيس بوك: "ها هو الجيش الأبيض الجزائرى فى عيد جديد يواصل الرباط والكفاح ضد الوباء، دون أن ينال من عزيمته شىء فى خدمة الجزائر والمرضى، الذين نتمنى لهم شفاء عاجلا، فعيدٌ أضحى مبارك لكل المرضى ولكل أطبائنا المقاومين وكل المستخدمين فى السلك الطبى فردا فردا، على تضحياتهم التى تأبى النسيان".



رئيس الجزائر

وتابع تبون: "إلى كل مرابط على الحدود والجبال وفى كل أطراف الجزائر المترامية، من ضباط وضباط صف وجنود، عيدكم سعيد ومبارك وكل عام وأنتم بألف خير، عشتم ذخرا للجزائر وعاشت الجزائر آمنة مستقرة بتضحياتكم المحفوظة فى ذاكرة الأمة من جيش التحرير الوطنى إلى الجيش الوطنى الشعبى".





كما هنأ تبون أفراد الشرطة الجزائرية، قائلا: "بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أتوجه إلى كل أبنائى وبناتى من سلاح الدرك الوطنى والشرطة والحماية المدنية بأرفع عبارات التهانى وأخلص كلمات التحايا، على ما تجابهون من مهام لتبقى الجزائر واقفة إلى الأبد، راجيا من المولى عزّ وجل أن يحل عليكم عيدنا هذا بالخير والعافية، واليُمن والبركات".

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