شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين فى انهيار جزئى لبناء باللاذقية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر جراء انهيار جزء من بناء في محافظة اللاذقية السورية، وشكلت المحافظة لجنة للتحقيق فى الحادث، وذكر المكتب الصحفي في المحافظة الساحلية، أن "سقف مبنى مرخص وقيد الإنشاء في المنطقة الصناعية الجديدة، انهار ما أدى إلى وفاة عاملين أحدهما في العقد السادس من العمر والآخر في الـ 19 من عمره، وأن عاملا آخر أصيب برضوض ونقل إلى المشفى".

وأصدر محافظ المدينة بحسب" روسيا اليوم" أمرا إداريا مساء أمس بتشكيل لجنة للكشف على واقع العقار وتحديد أسباب الانهيار، "على أن تقدم تقريرها خلال 24 ساعة من تاريخه".

يذكر أن خمسة أشخاص قتلوا الشهر الماضي جراء انهيار جزء من بناء كان يشيد بشكل مخالف في حى الغراف في الرمل الجنوبي في المدينة ذاتها، وكان بين المتوفين الخمسة مهندس ومراقب فني من المحافظة.