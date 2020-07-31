مستجدات كورونا في المملكة.. 1686 إصابة جديدة و24 وفاة خلال الساعات الماضية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وازرة الصحة آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة من حيث عدد الإصابات والوفيات خلال الساعات الأخيرة. Advertisements وسجلت الصحة1686 إصابة جديدة بفيروس كوروناو4460 حالة تعافي و24 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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