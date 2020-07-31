تستخدم لأول مرة خلال موسم الحج.. تعرّف على مزايا أساور «تَّطمن»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: التزم حجاج بيت الله الحرام في موسم حج استثنائي بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة وفى مقدمتهما التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا” كوفيد 19″. Advertisements وارتدى الحجاج لأول مرة أساور “تطمن”التي تسهل تنظيم تحركاتهم، ومتصلة بهاتف الحاج بواسطة تقنية البلوتوث وتستخدم لمرة واحدة لـ30 يوما كحد أقصى دون حاجة لإعادة الشحن، بحسب “عكاظ”. وتمتاز أساور “تطمن” بخفة الوزن مع سير مريح في المعصم، ومن خصائص الإسوارة إطلاقها تنبيها مباشرا حال فقدان الاتصال بها أو العبث بها أو محاولة التخلص منها، كما تسهم في تنظيم الحجر المنزلي الذي تعهد به الحجاج عقب الانتهاء من شعيرة الحج.

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