«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار وتساقط البرد على المشاعر المقدسة أول أيام العيد

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وإثارة للأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساء خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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