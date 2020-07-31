شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط جدار منزل وتهشم 4 سيارات.. ألطاف الله تنقذ مقيماً من الموت المحقق بالمدينة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” مقطع فيديو يظهر سقوط جدار أحد المنازل على السيارات في المدينة المنورة، فيما نجا شخص بأعجوبة، كان يسير أسفل المنزل.
ويوضح المقطع الذي وثقته إحدى كاميرات المراقبة، تهشم زجاج وأسقف 4 سيارات، عقب سقوط الجدار عليها، بينما لم يتعرض ذلك الشخص الذي يبدو من ملابسه أنه من المقيمين لأي أذى.
ولم يعرف سبب السقوط ، غير أن بعض تعليقات المغردين أشارت إلى أن السبب يرجع إلى الرياح والأمطار الشديدة التي هطلت على المدينة المنورة أمس.
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