نيكاي يسجل أسوأ أداء أسبوعي في نحو 4 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، الجمعة؛ إذ ارتفع الين الذي يعد ملاذاً آمناً بفعل بيانات أمريكية سلبية، بينما يثبط ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد- 19» مجدداً الآمال في انتعاش اقتصادي سريع.

وأغلق المؤشر نيكاي على تراجع 2.82% إلى 217100 نقطة مسجلاً أكبر خسارة يومية منذ 15 يونيو/حزيران.

والمؤشر منخفض 4.58% في الأسبوع، وهو أسوأ أداء منذ مطلع إبريل/نيسان. والتراجع البالغ 2.59% في يوليو/تموز أول خسارة شهرية منذ مارس/آذار.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً منخفضاً 2.82% إلى 1496.06، ليبلغ أدنى مستوى في شهرين مسجلاً أكبر خسارة يومية في أربعة أشهر.

وواصلت الأسواق خسائرها في تعاملات ما بعد الظهر؛ إذ حذرت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، من أن العاصمة اليابانية قد تعلن حالة الطوارئ إذا تدهور وضع فيروس كورونا أكثر، بعد أن قفزت الإصابات الجديدة بوتيرة قياسية يومية قدرها 463.

وأظهرت بيانات، أمس الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي انكمش 32.9% في الربع الثاني وعانى أكبر تراجع منذ الكساد الكبير، بينما زادت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية 12 ألفاً إلى 1.434 مليون.

وتسببت المخاوف إزاء تأخر الانتعاش الاقتصادي، بإبقاء الدولار تحت ضغط، لينخفض لفترة وجيزة مقابل الين عند 104.195 وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر.

وهوت أسهم أدفانتست كورب 14.93% عند الحد الأدنى اليومي بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لأشباه الموصلات عن انخفاض 23.3% في توقعات أرباحها التشغيلية للسنة المنتهية في مارس/آذار.

ونزل سهم باناسونيك 13.29% بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع انخفاض أرباحها السنوية بواقع النصف في السنة المالية الحالية.

ومن بين الأسهم الرابحة، ارتفع سهم زوزو لبيع الملابس بالتجزئة عبر الإنترنت والمدعومة من سوفت بنك 21.19% إلى الحد الأقصى اليومي بعد أرباح قوية.

(رويترز)