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وأعرب روحاني عن أمله في أن "تُسفر جهود مسؤولي البلدين في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة عن تنمية التعاون والعلاقات الاقتصادية الثنائية، وأن يشهد المستقبل القريب مع تحسن الظروف اللقاء المباشر بين مسؤولي البلدين".
وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة تنمية العلاقات بين طهران والدوحة "في ظل الظروف الحساسة للمنطقة"، وقال إن "أمن المنطقة واستقرارها لا يتحقق إلا في إطار التعاون الإقليمي".
بدوره، أكد أمير قطر على ضرورة تنمية العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين طهران والدوحة، وأن تعزيز العلاقات مع إيران يحظى بالأهمية دائما لدى قطر. بحسب الوكالة الإيرانية.
وفي السياق، أكدت
الأنباء القطرية الرسمية أن تميم وروحاني تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى في اتصال هاتفي دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
سمو أمير البلاد المفدى يتبادل ، مع رئيس الجـمهورية الإسلامية الإيرانية، التهاني بمناسبـة عيد الأضحى المبارك في اتصال هاتفي أجراه سموه عصر اليوم. #قنا pic.twitter.com/KJNB3d9whe— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 30, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني لأمير قطر: لا نضع أي قيود لتنمية علاقاتنا مع الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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