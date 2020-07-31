روحاني لأمير قطر: لا نضع أي قيود لتنمية علاقاتنا مع الدوحة

© Sputnik . Евгений Одиноков

ووصف روحاني العلاقات بين طهران والدوحة بأنها "ودية وأخوية وإيجابية"، وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تضع أي قيود لتنمية علاقات التعاون مع قطر كدولة صديقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأعرب روحاني عن أمله في أن "تُسفر جهود مسؤولي البلدين في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة عن تنمية التعاون والعلاقات الاقتصادية الثنائية، وأن يشهد المستقبل القريب مع تحسن الظروف اللقاء المباشر بين مسؤولي البلدين".

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة تنمية العلاقات بين طهران والدوحة "في ظل الظروف الحساسة للمنطقة"، وقال إن "أمن المنطقة واستقرارها لا يتحقق إلا في إطار التعاون الإقليمي".

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بدوره، أكد أمير قطر على ضرورة تنمية العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين طهران والدوحة، وأن تعزيز العلاقات مع إيران يحظى بالأهمية دائما لدى قطر. بحسب الوكالة الإيرانية.

وفي السياق، أكدت

سمو أمير البلاد المفدى يتبادل ، مع رئيس الجـمهورية الإسلامية الإيرانية، التهاني بمناسبـة عيد الأضحى المبارك في اتصال هاتفي أجراه سموه عصر اليوم. #قنا pic.twitter.com/KJNB3d9whe — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 30, 2020

الأنباء القطرية الرسمية أن تميم وروحاني تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى في اتصال هاتفي دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.