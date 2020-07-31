شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: نواجه تحديات كثيرة ونتطلع لتأسيس دولة تحكم بالعدل والمساواة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن البلاد تواجه تحديات كثيرة، ونتطلع لتأسيس دولة تحكم بالعدل والمساواة.

وقال الكاظمي في تغريدة له نشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "يحلّ عيد الأضحى هذا العام مختلفاً عن الأعوام الماضية ،ونحن نواجه تحديات كثيرة ،وتراكمات سنين ماضية، إلا أنه لا يسعنا إلّا أن نتضامن لنتخطى المحن والأزمات، متطلعين لتأسيس دولة تحكم بالعدل والمساواة، لأن هذا هو ما يليق بالعراق وشعبه".

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وكان قد قال أحمد الملا طلال، المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقى حقق ما تعهد به بتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين خلال 72 ساعة.