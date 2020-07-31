شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 62 حالة تعافٍ جديدة بالاضافة إلى تسجيل حالة وفاة جراء الفيروس. وذكرت الصحة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ أن إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين بلغ 8796 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 6351، وارتفعت حالات الوفاة إلي 85 حالة.

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