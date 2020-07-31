شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 602 حالة من فيروس كورونا في الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، شفاء 602 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، قالت إن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 57.932 حالة ، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن .
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الخميس، شفاء 863 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 57 ألفا و330 متعافيا
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