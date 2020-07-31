ملك المغرب يبعث برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث ملك المغرب الملك محمد السادس برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك . وتمنى ملك المغرب في برقياته لملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية موفور الصحة والعافية والهناء، مقرونة بأصدق دعواته لله- عز وجل- بأن يعيد هذا العيد المبارك "على أمتنا الإسلامية وهي تنعم بالأمن والسلام والرخاء".

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