اخبار الخليج

القوات العراقية تدمر مركبتين لداعش فى عملية أمنية بكركوك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تدمر مركبتين لداعش فى عملية أمنية بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوة مشتركة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك من تدمير مركبتين لعناصر داعش الإرهابي في قريتي "البو صباح وغيده" بمحافظة كركوك، وذلك وفقا لما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الجمعة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن القوات العراقية لاحظت خروج مجموعة من العناصر الإرهابية من أحد الأوكار وهم يستقلون دراجات نارية ويطلقون نار باتجاه القوات، والتي ردت عليهم واشتبكت معهم، ما أسفر عن تدمير المركبتين.

وفي سياق متصل عثرت القوات العراقية على صاروخ نوع كاتيوشا معد للاطلاق في منطقة "جبور الشعارة" ببغداد، وقد تم تفكيكه من قبل الجهد الهندسي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تدمر مركبتين لداعش فى عملية أمنية بكركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا