شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تدمر مركبتين لداعش فى عملية أمنية بكركوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوة مشتركة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك من تدمير مركبتين لعناصر داعش الإرهابي في قريتي "البو صباح وغيده" بمحافظة كركوك، وذلك وفقا لما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الجمعة.
وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن القوات العراقية لاحظت خروج مجموعة من العناصر الإرهابية من أحد الأوكار وهم يستقلون دراجات نارية ويطلقون نار باتجاه القوات، والتي ردت عليهم واشتبكت معهم، ما أسفر عن تدمير المركبتين.
وفي سياق متصل عثرت القوات العراقية على صاروخ نوع كاتيوشا معد للاطلاق في منطقة "جبور الشعارة" ببغداد، وقد تم تفكيكه من قبل الجهد الهندسي.
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